Biasin: "Wanda ha detto a Icardi di scegliere un'altra squadra e andare via, la sua risposta..."

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, interviene a Top Calcio 24 e parla così del caso Icardi: "Wanda ha parlato chiaramente con Icardi e gli ha detto 'scegli una squadra e andiamo via', ma lui non vuole andare via, lo ha ribadito in un post e non cambia idea. Se parli con lui, dice: restare all'Inter è la cosa giusta da fare".