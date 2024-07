Biazzo: "ADL potrebbe trattenere Osimhen un altro anno e venderlo a quanto dice lui"

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Dipende da De Laurentiis che potrebbe trattenerlo per un altro anno e poi lo vende a quanto dice lui. Conte vuole però a tutti i costi Lukaku ed il Napoli può incassare circa 100 milioni per Osimhen e quindi va fatta una riflessione.

Conte? La mossa Conte è un colpo di spugna definitivo rispetto agli errori commessi. De Laurentiis è orgoglioso e non ammetterà mai di aver sbagliato, però lo pensa. Conte è un numero uno, guardano tutti a Conte. Il fatto che Di Lorenzo abbia fatto un passo indietro è sintomo che ci abbia messo la mano Conte, è grazie all’allenatore che resterà a Napoli”.