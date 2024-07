Biazzo: "I titolari del secondo tempo in amichevole sono i partenti per Conte"

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi sento di dire che ho l’impressione che stia nascendo un grande Napoli che potrà lottare per le primissime posizioni della Serie A. Conte sta puntando molto sulla tenuta fisica perché vuole partire fortissimo e sparare subito le cartucce per poi essere inseguito.

Nelle prime dieci partite ce ne sono solo due difficili. Conte ha fatto la lista dei partenti vedendo le formazioni che ruotano a Dimaro. Il Napoli del secondo tempo di ieri è stato il Napoli dei partenti. I tifosi devono avere fiducia nella squadra e nell’allenatore. ho criticato spesso De Laurentiis, ma il presidente ha dato un segnale importante dando la gestione generale a Conte. Il patron ha dato un colpo di spugna agli errori fatti l’anno scorso ed è ripartito da zero”.