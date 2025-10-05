Biazzo perplesso: "5 a Conte: non si può giocare solo un tempo! E gli infortuni..."

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso de La Partita dei Campioni, ha commentato la prestazione del Napoli soffermandosi sulle scelte del tecnico azzurro. Di seguito le sue dichiarazioni: “5 a Conte perché non si può giocare solo un tempo. Troppi giocatori in infermeria e per fortuna c’è la sosta e quindi non valutiamo la gravità. Nel finale anche McTominay non stava bene, Politano è distrutto dal Pisa ad esempio e Lobotka pure veniva da gare di fila”.