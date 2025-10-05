Rileggi live Genoa, Ellertson in conferenza: "Peccato, avevamo giocato molto bene nel 1T"

Mikael Ellertson, esterno del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli: "Peccato che non abbiamo portato punti a casa, avevamo giocato molto bene nel primo tempo".

Partita che dà fiducia? "Si, certo. Dobbiamo fare quello fatto nel primo tempo per i prossimi 90'".

Sulla prestazione di Ekhator: "Per il gol di Jeff sono molto contento. Mi trovo bene questo ruolo? In Nazionale l'ho fatto nelle ultime due partite, spero di rifarlo ancora".