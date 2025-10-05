Doppio giallo a Neres? Marelli: "Non era fallo da ammonizione, considerate due cose..."

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha chiarito la dinamica del fallo commesso da David Neres su Sabelli quando era già ammonito, con alcuni che chiedevano il doppio giallo ai danni del brasiliano. Queste le sue dichiarazioni: "È un episodio di cui si discute il possibile secondo giallo a Neres sul risultato di 1-1. La prima ammonizione è corretta per comportamento antisportivo, tra l'altro aveva già commesso un fallo in precedenza.

L'episodio successivo è un fallo che può portare a un'ammonizione in due circostanze: se si tratta di imprudenza o di azione potenzialmente pericolosa. Non si tratta di imprudenza perché non ha corso nessun rischio su Sabelli, e non è un'azione potenzialmente pericolosa perché era molto lontano dalla porta e con la difesa del Napoli schierata. Quindi a mio avviso non si può parlare di una possibile espulsione per David Neres".