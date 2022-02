Bini: "Napoli grande squadra al completo. Per l'Inter sarà difficilissima"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Graziano Bini, dirigente: “Sono sempre tifoso dell’Inter, spero ovviamente che ripeta la vittoria dell’anno scorso. Ma devo dire che affrontiamo il Napoli in una partita abbastanza decisiva per il resto del campionato. Con il Milan credo ci sia stato un abbassamento di concentrazione pensando a che a 20 minuti dalla fine si potesse gestire la partita. La sconfitta ci ha riportato un filino di tensione. La partita di Napoli è difficilissima, poi c’è il Liverpool, la Juventus e il ritorno in Champions. La gara di Napoli è molto importante, anche se abbiamo poi da recuperare un match, però non è detto che poi con il Bologna si facciano 3 punti facili. Penso che la gara di Napoli sarà una piccola svolta per capire se l’Inter potrà tenere questo ritmo.

Sicuramente il Napoli con la rosa al completo è una grande squadra. Se ritorna a essere tale, senza infortuni o COVID-19, penso sia l’avversario più difficile, anche del Milan. Il mio gol vittoria in Coppa Italia contro il Napoli? Me lo ricordo bene, in quel caso andò bene a noi. Mondiale 1978? All’inizio dovevo far parte della lista ma poi sono stati preferiti altri giocatori".