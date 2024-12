Biraghi, l'ex presidente: "Napoli? Se Conte lo stima, perché no"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare di Biraghi, difensore della Fiorentina accostato al Napoli.

“Tornavamo in A dopo tanti anni e volevamo puntare sui giovani che avessero prospettiva e prendemmo Biraghi che era all’estero. Venne a Pescara, fece un buon campionato anche se noi lo retrocedemmo. Poi Corvino lo prese da noi nell’estate successiva, lo portò a Firenze e lì ha fatto un buonissimo percorso. E’ andato anche in nazionale, non credo sia proprio l’ultimo arrivato. Biraghi al Napoli? Se Conte lo stima perché no?! Lui lo ebbe anche in passato ai tempi dell’Inter”.