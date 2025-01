Bogliacino: "Mercato Napoli? Consiglio un calciatore che gioca in Messico"

Ai microfoni di Calcio Time, nel corso della ventinovesima puntata della trasmissione a cura della redazione di EuropaCalcio.it, è intervenuto Mariano Bogliacino, ex centrocampista del Napoli, del Chievo Verona e del Lecce, tra le altre. Di seguito i temi trattati, con particolare riferimento all’apporto di McTominay e sulla possibile trattativa che potrebbe condurre Darwin Nunez al Milan:

Su McTominay: “Il processo di internazionalizzazione del Napoli ha portato a definire questa trattativa con il Manchester United per un centrocampista come Scott McTominay. Lo seguivo già quando giocava nei Red Devils, ma sta dimostrando tutta la propria qualità anche a Napoli. Personalmente, mi ricorda Hamsik, per la capacità di inserirsi e giungere alla conclusione; arriva sempre in area, con grande presenza e fisicità. McTominay è determinante per la squadra”.

Sul calciatore che consiglierebbe al Napoli: “In realtà ce ne sarebbe uno che il club ha già trattato nel recente passato: Sebastian Caceres. Gioca in Messico, con il Club America, e un brutto infortunio, purtroppo, ne sta precludendo l’ascesa nel grande calcio. Come caratteristiche, lo ritengo più che adatto ad un tipo di calcio come quello europeo. Un altro elemento di grande talento è Guzman Rodriguez, ex calciatore del Penarol che è stato appena acquistato dal Red Bull Bragantino, squadra brasiliana: difensore veloce, bravissimo tecnicamente e sul quale punterei per il futuro”.

Sul lavoro di Conte e sullo Scudetto: “Credo abbia sistemato alla grande la difesa, anche perché la qualità davanti non è mai mancata. Fa esprimere ogni singolo al meglio e il fatto che il Napoli non giochi le coppe, può preparare al meglio le partite. Credo che la squadra possa ambire a qualcosa in più rispetto alla semplice qualificazione in Champions: a marzo/aprile, momento in cui le altre squadre saranno impegnate nei dentro o fuori in coppa, il Napoli potrà accelerare in classifica”.

Su Neres e il suo atteggiamento: “Sta dimostrando genialità e grandissima tecnica palla al piede, tiro, e combina benissimo in tandem con Lukaku. Sta dando e può dare ancora moltissimo alla squadra, dimostrando di poter divenire un titolare per Conte”.

Su Olivera: “Impossibile parlare male di un nazionale uruguayano (ride, ndr); in generale, è un grandissimo calciatore e sta crescendo ulteriormente. La rete dell’altro giorno, poi, annullata, dimostra quanto possa essere importante anche in fase offensiva, non solo difensiva. Sta mostrando le qualità che possiede anche in nazionale: è talmente versatile che, con l’Uruguay, gioca anche centrale di difesa agli ordini di Marcelo Bielsa”.