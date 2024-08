Bojinov: "Do un consiglio ad ADL su Osimhen. Lukaku? Mi piacerebbe vederli insieme"

vedi letture

"Lukaku e Osimhen sono entrambi grandissimi campioni ed entrambi hanno la possibilità di andare in doppia cifra".

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, è intervenuto l’ex calciatore Valeri Bojinov. Di seguito le sue parole: "Quando ho cominciato a giocare, il Napoli era sceso di categoria e quindi non c’è mai stata nella mia carriera la possibilità di andare a Napoli. Mi è dispiaciuto, perché simpatizzo tanto per la città e per i napoletani, ho imparato anche un po’ di dialetto. Io sono cresciuto nel mito di Diego Armando Maradona; quando facevo il settore giovanile nel Lecce ho avuto Raimondo Marino ed andavamo sempre a casa sua a guardare i video di quel Napoli.

Lukaku e Osimhen sono entrambi grandissimi campioni ed entrambi hanno la possibilità di andare in doppia cifra. Io penso che per Victor sia arrivato il momento di cambiare aria, anche se ha fatto la storia del club azzurro. Se fossi il Presidente del Napoli, cercherei di incassare: non ci sono più le bandiere di una volta. Punterei a fare la plusvalenza, anche considerando che Conte è innamorato di Lukaku e con lui all’Inter ha fatto un grandissimo lavoro. Lukaku ha dimostrato, già l’anno scorso con la Roma, di essere in grado di mettersi in forma per il campionato e fare doppia cifra anche arrivando a fine agosto.

Politano e Kvara sono due calciatori che vogliono giocare con la palla al piede, gli piace dribblare, sterzare ed avere una punta pesante come Lukaku per fare la sponda. Se il Napoli dovesse decidere di vendere Osimhen e prendere Romelu, comunque farebbe bene. Ovviamente allo stesso modo se restasse il nigeriano. Conte conosce molto bene Lukaku e penso che diventerà un punto di riferimento per il Napoli, anche per far crescere gli altri attaccanti.

Mi piacerebbe anche vedere Lukaku e Osimhen giocare insieme, ma sappiamo che è lontano dall’idea della società".