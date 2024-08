Bologna, Beukema: "Osimhen è un'altra storia, ma il Napoli sarà forte lo stesso"

Il difensore del Bologna, Sam Beukema, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando anche della prossima sfida di campionato col Napoli di Antonio Conte: "Non ci siamo posti obiettivi da nessuna parte. Abbiamo appena cominciato, vediamo come va e forse a febbraio potremo fermarci a riflettere. Intanto domenica abbiamo il Napoli e non è una partita banale".

Sul Napoli ancora senza centravanti: "Ci sono Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone scusate se è poco. Certo, Osimhen è un’altra storia. Ancora porto i segni dei duelli del campionato scorso. Però non mi faccio problemi. Chiunque giochi, io sarò pronto".