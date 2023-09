Bologna, Beukema sfida Osimhen: "E' un centravanti top, sarà una gara difficile... Per lui!"

TuttoNapoli.net

Lunga intervista a Sam Beukema sul Corriere dello Sport Stadio a due giorni da Bologna-Napoli, in programma domenica pomeriggio al Dall'Ara. Di fronte all'olandese ci sarà lo spauracchio rappresentato da Victor Osimhen, uno degli attaccanti più forti del pianeta: "Uh, è uno dei migliori attaccanti del campionato e penso anche uno dei migliori attaccanti in Europa, in questo calcio moderno. Sarà una bella sfida per me, e anche per Lucumi. Ma penso che anche per lui sarà una giornata difficile. Almeno spero".