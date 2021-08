Bologna, Sabatini lancia Spalletti: "E un genio del calcio, con lui Osimhen sarà immarcabile!"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il responsabile dell'area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha indicato il Napoli come squadra che lo intriga di più: "Per me Spalletti è un genio del calcio e sono curioso di vedere che cosa farà al Napoli. Già si scorge l’embrione di un grande progetto. Il calcio di Spalletti ha un bel respiro, crea tante linee di passaggio, esalta gli attaccanti. Penso che Osimhen possa diventare immarcabile».

La guerra santa con Totti? Questa storia ha oscurato il gran lavoro di Luciano in giallorosso. Un anno (nel 2016-17, ndr) la sua Roma raggiunse gli 87 punti e a 87 spesso si vince lo scudetto (lo vinse la Juve di Allegri con 91, ndr). Lo scontro con Totti è stato umiliante per tutti, per Totti stesso. Troppi equivoci, non mi va di parlarne".