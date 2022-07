Boniek alla Gazzetta: "Zielinski fortissimo, ma ha bisogno di fiducia. Non è un leader..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zibì Boniek ha parlato di Piotr Zielinski e delle difficoltà degli ultimi mesi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zibì Boniek ha parlato di Piotr Zielinski e delle difficoltà degli ultimi mesi: "Come calciatore ne sono innamorato. Si tratta di un calciatore fortissimo. Ha bisogno del sostegno dell’allenatore, in passato ha dimostrato di saper fare la differenza quando è stato sicuro di averlo. Più responsabilità senza Insigne? Non so se può fargli bene inquadrarlo come leader. È sempre capace di inventare, ma non sono sicuro che abbia il carattere adatto. È una persona meravigliosa, sia chiaro: educato, rispettoso. Tecnicamente non si discute".