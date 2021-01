Boninsegna: "Juve in difficoltà, gol di Barella neppure negli Amatori..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto Boninsegna, ex Juventus ed Inter: “Domenica la Juventus non è scesa in campo, un centrocampo lento e l’Inter ha vinto meritatamente. Non credo che in questo momento stiano passando un ottimo momento, Rabiot, Ramsey e Frabotta fanno fatica. Il secondo gol, quello di Barella neanche negli Amatori viene preso".