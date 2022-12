Boninsegna: "Pelè inarrivabile per tutti, anche per Diego"

Roberto Boninsegna affrontò Pelé nella celebre finale Mondiale del 1970

Roberto Boninsegna affrontò Pelé nella celebre finale Mondiale del 1970. Per ricordarlo, l’ex attaccante italiano si è così espresso a La Gazzetta dello Sport: “Della sua tecnica sapevamo tutto, era un giocatore completo, destro, sinistro, colpo di testa. Un’elasticità di gambe pazzesca. Ricordo che in pratica sul primo gol è andato in cielo a colpire la palla. E poi, ripeto, la personalità.

Ricordo un episodio prima della partita: eravamo schierati e Burgnich lo guardava, lo guardava e lui gli disse più o meno: “Cos’hai da guardarmi? Mi devi picchiare?”. Non era certo uno che si faceva intimidire dai difensori. È stato il più grande? Io credo che non ci sia discussione. Pelé è stato unico, inarrivabile per tutti, anche per Diego”.