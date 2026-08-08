Live Diretta Napoli-Celta Vigo 1-1 (Di Lorenzo 11', Jutgla 65'): un pasticcio Meret-De Bruyne nega la vittoria agli azzurri

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Castel di Sangro 2026, la diretta testuale minuto per minuto dell'amichevole Napoli-Celta Vigo

22.57 - FINISCE QUI! Terminato il quarto test del Napoli, il secondo nel ritiro di Castel di Sangro 2026. Il Napoli non va oltre il pareggio con il Celta Vigo con il gol di Giovanni Di Lorenzo a cui ha fatto seguito nella ripresa quello di Jutgla su un malinteso Meret-KDB. Una partita dai due volti con un buon primo tempo, sopratutto nella prima mezz'ora, però non senza fasi di blocco basso sul palleggio degli spagnoli, poi nella ripresa più Celta Vigo con l'ingresso di diversi titolari, e Napoli che cala progressivamente e poi viene rivoluzionato dai cambi.

95'- LANG! L'olandese si accentra e tira di sinistro: palla sul primo palo parata senza problemi da Radu.

93' - Giovane rientra sul destro dala siinistro e prova il tiro rimpallato.

92' - Fallo di mano di Gilmour: calcio di punizione al limite per il Celta Vigo. La punizione di Alpas si infrange sulla barriera.

90' - LUCCA! Colpo di testa sul cross di Spinazzola, palla troppo debole che Radu fa sua in presa.

22.52 - CONCESSI 5' DI RECUPERO.

89' - Gran numero di Giovane sulla propria trequarti, il brasiliano viene atterrato e sfuma la ripartenza.

88' - Sponda di Lucca per Lang, scorribanda sulla sinistra, palla al centro per Gilmour che prova il destro: tiro rimpallato.

85' - Angolo per il Celta: ci prova di testa Alonso, la palla finisce sul fondo.

83' - Marianucci è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Garofalo.

81' - Bella iniziativa di Marianucci, il difensore prende un contraccolpo al ginocchio sinistro e resta a terra dolorante.

80' - Lancio illuminante d'esterno di De Bruyne per Lang, ma l'olandese è in fuorigioco.

75' - CAMBIO CELTA: esce Alvaro, entra Anxo.

73' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Di Lorenzo e Rrahmani, entrano Mazzocchi e Obaretin.

65' - CHE PASTICCIO! Meret serve a sorpresa De Bruyne che si fa soffiare la palla in area da Jutgla: il Celta trova il gol dell'1-1!

64' - Doppio cambio per il Napoli: escono Faye, Antanon; escono Gonzalez e Alonso.

59' - TANTI CAMBI NEL NAPOLI! Ecco il nuovo 11: (4-2.-3-1) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Gilmour, De Bruyne; Giovane, Vergara, Lang; Lucca. Prima del cambio piccolo problema alla schiena per Politano.

58' - Lancio di prima di Politano per l'inserimento in area di Vergara: il napoletano sbaglia lo stop, la palla si perde sul fondo.

57' - Alisson va via in dribbling, tiro-cross bloccato a terra da Radu.

55' - Di Lorenzo lancia Hojlund, Starfelt chiude in angolo. Il corner battuto da Politano sul primo palo viene messo fuori di testa da Jutgla.

54' - Alisson spreca una buona ripatenza degli azzurri.

53' - Cross di Rueda e Di Lorenzo di schiena devia in angolo. Dalla bandierina fallo in attacco in area di Jutgla su Rrahmani.

52' - Cross deviato in angolo da Olivera.

51' - Riprende il gioco e McTominay rientra in campo.

49' - McTominay resta a terra dopo un contrasto a centrocampo con Febas. Gioco fermo e sanitari in campo. Botta la piede sinistro e problemi alla caviglia per lo scozzese.

47' - Fallo di Olivera a centrocampo, l'uruguaiano è già ammonito e deve stare attento.

22.07 - PARTITI!

22.06 - DOPPIO CAMBIO ANCHE PER IL CELTA: escono Rodriguez, El-Abdellaoui, entrano Lago e Rueda.

22.03 - DOPPIO CAMBIO ALL'INTERVALLO: fuori Milinkovic-Savic e Anguissa, entrano Meret e Vergara.

21.48 - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

21.47 - Concesso 1' di recupero.

44' - Simulazione di Hugo Burcio: lo spagnolo si lascia cadere in area dopo un contrasto con Lobotka.

43' - Cross di El-Abdellaoui deviato in angolo da Olivera.

41' - Lancio di prima di Politano per McTominay, lo scozzese in area prova un tacco per servire Hojlund, Radu esce e fa sua la palla.

38'- GIALLO A OLIVERA: fallo ai 30 metri dalla porta su Jutgla. La punizione si spegne con un lancio sul fondo.

37' - TRAVERSA DI LORENZO! Abguissa serve all'indietro il capitano che calcia in area scheggiando il legno!

36' - Cross dalla sinistra di Faye, Olivera di testa all'indietro a Milinkovic-Savic.

32' - Alisson si accentra e prova il destro, palla svirgolata che finisce a destra per Di Lorenzo: cross sul secondo palo troppo lungo per Olivera.

30' - Dagli sviluppi del corner, palla a destra per El-Abdellaoui: cross basso allontanato da Rafa Marin.

29' - Milinkovic-Savic messo in difficoltà da un retropassaggio di Rrahmani: regalato un angolo al Celta.

26' - Cross basso di Hugo Alvarez deviato da Di Lorenzo, palla tra le braccia di Milinkovic-Savic.

22' - RRAHMANI! Hugo Alvarez va al destro dal vertice dell'area, in scivolata il centrale azzurro salva davanti alla porta.

21'- Ci prova il Celta dalla distanza con Burcio: la palla finisce alta.

19' - GIALLO PER STARFELT: ancora Hojlund vince il duello personale e il capitano del Celta è costretto al fallo.

17' - ALISSON! Lancio lungo per Hojlund che lotta con Starfelt, assist al brasiliano che converge a destra e tira di destro, bravo Radu a bloccare in due tempi.

15' - Da Politano a Di Lorenzo, sovrapposizione a destra e cross basso per l'inserimento di McTominay che viene anticipato.

13' - OLIVERA! DI Lorenzo va al cross lungo sul secondo palo, torre di testa di Olivera che diventa un tiro che Radu blocca in due tempi.

11'- DI LORENZO!!! GOOOOOOOL!!! Batte Politano, cross perfetto per l'inserimento del capitano che schiaccia in rete il vantaggio azzurro: Napoli avanti 1-0!

10' - Fallo su Olivera di El-Abdellaoui: punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore.

8' - Dopo un cross murato, Politano ripiega sulla ripartenza del Celta e subisce fallo a centrocampo.

5' - DI LORENZO! Dalla bandierina ci prova il capitano di testa, il colpo di testa viene bloccato da Radu.

4'- Alisson prova il dribbling a sinistra e guadagna il primo corner. Angolo respinto di nuovo in corner.

2' - POLITANO! McTominay innesca Politano sulla destra, l'esterno converge al centro e va al tiro di sinistro: palla centrale bloccata da Radu.

1' - Il Napoli gestisce palla nella propria metà campo.

21.02 - PARTITI!

21.00 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

20.44 - Squadre rientrate negli spogliatoi mentre è arrivato al pienone il Patini. Qualche minuto in più in campo per il Celta che era entrato successivamente

20.30 - A bordo campo anche Maradona jr mentre suona la musica de "La mano de Dios".

20.25 - Squadre in campo, va riempendosi il Patini.

20.20 - Un po' di rotazioni nel Celta, a partire dalla stella Iago Aspas che parte dalla panchina.

CELTA VIGO (4-3-3): Radu; Alvaro, Faye, Starfelt, Javi Rodriguez; Febas, Antanon, Burcio; El-Abdellaoui, Jutgla, Hugo.

A disposizione: Villar, Coke, Duran, Galan, Gonzalez, Anxo, Yoel Lago, M. Alonso; Javi Rueda, Roman, Carreira; Iago Aspas, Williot. All. Giraldez.

20.10 - FORMAZIONI UFFICIALI - Confermata la formazione provata ieri. Ci sono Rafa Marin e McTominay, che avevano saltato il test precedente. Allegri schiera l'11 che potrebbe esordire contro il Genoa alla prima giornata.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri.

19.45 - Attesa per le formazioni ufficiali

19.30 - Cancelli aperti, inizia l'affluenza: il Teofilo Patini è previsto esaurito.

Gli assenti saranno Sam Beukema, che prosegue il suo percorso individuali in palestra, e David Neres che è recuperato e ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo col pallone, ma chiaramente deve ancora fare un po' di strada per mettersi al livello atletico dei compagni. Da capire se avrà invece dei minuti Kevin De Bruyne che si è aggregato da due giorni alla squadra anche se si è presentato in buonissime condizioni.

Rispetto all'ultimo test sono recuperati Rafa Marin e Scott McTominay anche se lo scozzese lamenta ancora un fastidio alla caviglia. Ieri a campo intero è stato provato il solito 4-3-3: Meret resta favorito su Milinkovic, poi Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera (provato al posto di Spinazzola che potrebbe subentrare). A centrocampo il terzetto composto da Lobotka che ritrova il suo passato, Anguissa e McTominay (o Vergara se non dovesse essere rischiato lo scozzese) ed in attacco Politano e Alisson ai lati di Hojlund. Difficilmente però si andrà oltre l'ora di gioco, anche per evitare sovraccarichi, e quindi ci sarà spazio per gran parte dell'organico.

Il Celta Vigo inizia il campionato una settimana prima e viene da un bel 4-1 al Sassuolo, ma potrebbe mescolare un po' le carte come preannunciato dal tecnico Giráldez: "Abbiamo giocato un primo tempo molto completo, uno dei migliori del precampionato, con solidità in difesa e buon gioco offensivo. Vogliamo che la stragrande maggioranza dei giocatori inizi la stagione avendo giocato 70-90 minuti in una partita. Chi ha giocato l'intera partita oggi non giocherà contro il Napoli". Gli spagnoli giocano con un 3-4-2-1 che Allegri ha anche contrapposto al 4-3-3 per provare evidentemente delle contrapposizione: out Vecino, potrebbero non partire dall'inizio Yoel Lago, Roman e Carreira che hanno fatto tutto il match col Sassuolo.

E' il giorno di Napoli-Celta Vigo, quarto test del precampionato per la squadra di Massimiliano Allegri, il secondo del ritiro di Castel di Sangro. Alle 21 allo Stadio Teofilo Patini, dopo il test vinto 2-1 con l'Osasuna, andrà in scena l'amichevole probabilmente più importante di quest'estate, almeno per il livello degli avversari che disputeranno la prossima Europa League e da tempo hanno una qualità di gioco consolidata.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Celta Vigo, seconda amichevole del ritriro di Castel di Sasngro e test con il livello più alto dell'estate dei partenopei.