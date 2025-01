Bonucci: "Napoli favorito per lo scudetto. Con Conte arrivi primo o secondo"

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, elogia Conte, suo ex allenatore, e al quotidiano Marca dice: “Penso che il Napoli, per via dell’allenatore che ha, sia avvantaggiato perché Conte ti assicura sempre di essere primo o secondo. Questo è ciò che ha dimostrato nella sua carriera. Penso che il Napoli sia avvantaggiato da questa circostanza. Ma ora è difficile dire chi vincerà”.

