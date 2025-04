Bordin: "Napoli posto ideale per chi vuole fare calcio ad alti livelli"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, allenatore ex Verona ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista: "Orsolini sta facendo bene. È un ragazzo serio, che lavora e si vede che tiene al suo mestiere. Magari a volte fuori dal campo non ha la stessa visibilità di altri, ma tecnicamente è forte e può ancora arrivare in una grandissima squadra. È uno di quei giocatori che, se continua così, prima o poi la chiamata importante arriva, anche perché non saprei cos’altro debba fare per meritarsi l’occasione.”

Lewis Ferguson sembra essere finito nel mirino del Napoli. Lo ritiene pronto per un club così importante? Lo vedrebbe addirittura titolare? “Ferguson mi piace molto. È pronto, ha personalità e qualità. Napoli è una piazza bellissima, ma anche tosta. Può spaventare all’inizio, ma se riesci a entrare nel cuore dei tifosi, sei a casa. Basta vedere giocatori come McTominay quanto ci hanno messo ad ambientarsi. Napoli è un posto ideale per chi vuole fare calcio ad alti livelli. Certo, l’inizio può essere duro, ma se sei forte, vieni fuori. Sulla titolarità non saprei, quella dipende anche dal mister, ma il ragazzo è all’altezza del Napoli.”