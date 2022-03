Bordon non si sbilancia: “Scudetto? Napoli, Inter e Milan hanno le stesse chance”

Ivano Bordon, campione del mondo con l'Italia nel 1982, commenta la decisione del ct Mancini di restare alla guida della Nazionale.

Ivano Bordon, campione del mondo con l'Italia nel 1982, commenta la decisione del ct Mancini di restare alla guida della Nazionale. "Sono convinto che sia stata la scelta giusta, l'ho sempre pensato - dice a Tuttomercatoweb.com - di sicuro ora lui vorrà dimostrare che il suo gioco è valido e riprendere il discorso interrotto".

Domenica invece c'è Juve-Inter?

"Sarà decisiva per entrambe ma penso che come sempre sarà molto lottata. Spero sarà una bella gara ma per l'importanza che riveste può esser più tattica. Entrambe possono far risultato, non c'è una favorita"

Chance scudetto dell'Inter?

"Tante come il Milan e il Napoli"