Borghi: “De Bruyne campione indiscutibile! Napoli già favorito per la prossima stagione”

Il giornalista e telecronista Sky Stefano Borghi ha parlato a Cronache di Spogliatoio dell'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli: "De Bruyne è un grande colpo per il Napoli e per il nostro campionato. Arriva un campione indiscutibile. E' la chiara dimostrazione di come il Napoli, essendo riuscito a vincere lo scudetto, a trattenere Antonio Conte, avendo la possibilità di fare un mercato roboante, sia già la favorita per la prossima stagione.

De Bruyne vedremo come si adatterà al calcio italiano e che continuità fisica potrà offrire, tutti discorsi secondari rispetto al fatto che è un campione. Il Napoli con lui crescerà nel quotidiano, in ogni allenamento. Uno come lui alza l'asticella di tutto".