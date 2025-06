Bucchioni: “Prenderei Kean piuttosto che Gyokeres o Nunez. Ma mi fido di Conte”

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista e scrittore. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Secondo lei la pista che porta a un grande attaccante – si è parlato di Viktor Gyökeres, ultimamente anche di Darwin Núñez – è realmente concreta per il Napoli? “Certo, certo. Ma io aggiungo anche Kean, che ha una clausola da 52 milioni ed è molto appetibile. Ha fatto un campionato straordinario. Io ho visto tutte le sue partite: è uno dei pochi che fa reparto da solo. Quando dici ‘palla a Kean e gol’, è la sintesi brutale di ciò che può essere il calcio. Quest’anno ha fatto dei gol alla Fiorentina in quel modo: palla del portiere, lui stoppa, salta tutti e segna.

Questo è Kean. Questi tre nomi mi piacciono. Ma io rimando la palla ad Antonio Conte, personaggio centrale in questo Napoli, che ormai è al livello – se non sopra – delle grandi del Nord. E allora bisogna fidarsi di Conte. L’avete visto l’anno scorso cosa ha fatto con le sue scelte, a partire da McTominay. Se ti fa prendere un giocatore, è perché ha già in mente movimenti, ruoli, incastri. Il suo calcio è come un orologio, e ogni pezzo deve incastrarsi alla perfezione. Perciò arriverà un attaccante funzionale al suo gioco. Se mi chiedi chi prenderei io, ti dico Kean piuttosto che Gyokeres o Nunez. Ma quello che sceglierà Conte sarà comunque una garanzia.”