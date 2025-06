Il paragone di Zenga: "Chivu è un mix tra Guardiola e Mourinho"

L'ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana Walter Zenga è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport a Milano. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Cosa ti aspetti da Chivu?

"Lui ha studiato tanto e racchiude due figure opposte del calcio: una è quella di Guardiola e una è Mourinho. Lui è un mix di queste due cose".

Come vedi il nuovo campionato e i cambi allenatori? Non hanno più radici?

"Tolto Conte, Juric e Chivu ad esempio non hanno mai giocato le coppe e campionato. Quando alleni per le grandi squadre sei obbligato a vincere. C’è grande pressione anche se pareggi 1-1 con il Monterrey. Ma Inter e Juve mi chiedo come si programmano per la prossima stagione? Ci sono tante incognite. L’Inter ha fatto una scelta coraggiosa con Chivu e dev’essere supportato bene".

Cosa ne pensi di De Bruyne in Serie A?

"È qualcosa di positivo, l’età è solo un numero. Sarebbe positivo anche vedere Modric. Vedere questi giocatori che vengono qui dopo Real e City significa che il nostro calcio deve portare un calcio di qualità".