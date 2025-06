Musah-Napoli, il retroscena di Zazzaroni: “Piace tantissimo a Conte già da un anno"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà: “Il Napoli è già forte e farà acquisti importanti, vedi De Bruyne, Musah. Lo statunitense piace tantissimo a Conte, l’ho detto già l’anno scorso. Se De Bruyne sta bene, non esiste in Italia uno come lui. Se fanno la punta e mettono a posto altre cose è una bella squadra”.