Nicolini: “Napoli davanti a tutte! Ha confermato l'allenatore e si sta muovendo bene”

Il nuovo allenatore in seconda dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini, ha parlato a Radio Bianconera. "Alla Juventus vedo confusione. La serie A sembra un po' lo specchio della Nazionale italiana. Ci sono programmi, si prende un direttore sportivo per tre anni, poi dopo pochi mesi si rinnega tutto e ora si riparte con altri nomi. Tudor ha finito bene la stagione e si è meritato una conferma. Bisogna poi vedere se ci sarà una riconferma. Un allenatore va sostenuto dalla società, vedremo se sarà così con il croato.

A oggi è difficile dire quale sarà la griglia di partenza – dice il tecnico a Fuori di Juve –. Le uniche certezze ce le ha il Napoli. Sappiamo come lavora Conte, è l'unica grande squadra che ha confermato il tecnico e che si sta muovendo bene per potenziare la rosa. Le altre sono tutte incertezze assolute, vedi l'Inter che ha una rosa da rifare e un tecnico senza esperienza. Il Milan con Allegri è senza coppe e potrebbe essere avanti. Vedremo cosa faranno Roma e Lazio. Io oggi metto Napoli e Juve in prima fascia, le altre tutte dietro".