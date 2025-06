Trevisani approva Musah: “Duttile e fisico, con Conte farebbe sicuramente bene”

vedi letture

A Radio Serie A è intervenuto il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, che ha commentato l'arrivo a Napoli di Kevin De Bruyne e non solo: "Si tratta dell’ennesimo colpo di De Laurentiis perché ne ha fatti tanti nella sua gestione, ma come nome è il più importante perché Higuain non aveva questo trascorso alle spalle. Qui parliamo del miglior assist-man per anni, un qualcosa di enorme, un giocatore clamoroso che è sicuramente tra i primi 10 del decennio.

Musah? Al Milan è diventato il più bersagliato, l’allenatore toglieva sempre lui per accontentare il pubblico ma un giocatore così duttile e così fisico con Conte farebbe sicuramente bene”.