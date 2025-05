Podcast Braglia: "Scudetto? Napoli favorito, per l'Inter sarebbe un errore far giocare i titolari"

Mancano e partite alla fine del campionato ed è sempre più lotta tra Napoli e Inter. Ma cosa può incidere di più su questa corsa al tricolore? Risponde così ai microfoni di Tmw Radio l'opinionista ed ex portiere Simone Braglia: "La determinazione con cui Conte caricherà la squadra a Parma. Nonostante il pari col Genoa, vedo favorito il Napoli. In casa Inter sarebbe un errore far giocare i titolari in vista della finale di Champions".