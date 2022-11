Brambati: “Accostare Maradona a Messi non esiste. Appartengono a due pianeti diversi"

"Aiutava la squadra in modo anche fisico, non soltanto tecnico”.

L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Sono notevolmente sorpreso, come tutti, dalla sconfitta dell’Argentina. Paragone Maradona-Messi? Non perché io abbia giocato contro Diego ma dico da anni che per me non c’è paragone. Ho sempre sostenuto, e continuerò a farlo, che il confronto tra questi due calciatori non è sostenibile. Appartengono a due pianeti diversi dal punto di vista della personalità e dell’impatto che hanno sulla squadra. Io ricordo l’effetto, nel tunnel del San Paolo, quando Diego arrivava con la palla in mano e la affidava all’arbitro, e poi dava la mano uno per uno ai suoi compagni…eh ragazzi, era già uno a zero per loro.