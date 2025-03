Brambati: “La Juve deve prendere Conte! Lo dico da anni, è un fuoriclasse”

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex calciatore e agente Massimo Brambati: “Antonio Conte? Dico che la Juventus deve prendere Conte da quando è andato via Massimiliano Allegri la prima volta. Sono anni che dico che per tornare ad alti livelli bisogna prendere l’unico fuoriclasse che c’è: Antonio Conte. Per l’ennesima volta era libero perché quando Giuntoli ha contattato Motta, Conte era ancora sul mercato, ma gli è stato risposto: “Abbiamo altre idee”. Antonio ha un’arma che poi è a doppio taglio perché poi quando gli vendono Kvara pensano che poi sia lui a fare i dribbling in campo… se gli togli Kvara e ti presenti con Okafor, con tutto il rispetto, è come se togliessi Barella o Lautaro all’Inter a gennaio. Avevi un’occasione incredibile anche, forse, per superare l’Inter e ti sei fatto male da solo. Dopodiché non voglio entrare nelle faccende societarie perché rispetto le “casse” delle società e sicuramente De Laurentiis avrà avuto i suoi motivi. Per me però l’errore è stato fatto a monte quando non hai venduto Osimhen a 70-80 milioni a giugno e ti sei dovuto accontentare di un prestito”.

Sulla permanenza di Conte: “Secondo me stanno già progettando per l’anno prossimo ma sicuramente la rosa va puntellata se vuoi giocare in Champions e se vuoi puntare allo Scudetto perché alcuni giocatori quest’anno hanno reso e altri hanno deluso ma non voglio fare nomi. Detto ciò mancano altre 9 partite e mi auguro che Conte possa lottare per lo Scudetto fino alla fine, non soltanto perché è un grandissimo allenatore ma anche perché lui è un mio amico e Stellini è uno dei miei migliori amici, lo scorso lunedì ero a cena proprio con Cristian. Se dovessero vincere scenderò a Napoli per far festa”.