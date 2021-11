Brambati: “Milan sarà in testa da solo. Inter? Pure a -10 non sarebbe fuori dallo Scudetto”

A dire la sua sul weekend di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Inter-Napoli, ultima chiamata per Inzaghi?

"E' una partita difficile per l'Inter ma anche per il Napoli. Io credo che anche a dieci punti l'Inter non sarebbe fuori dalla lotta Scudetto. Rimane ancora la squadra più attrezzata per rosa. Però devo dire che devo bacchettare chi all'inizio, dopo un Inter-Genoa, diceva che l'Inter era la squadra più leggera, che non aveva lo stress di Conte, poi quando perde dicono altro. Io dico che con Conte certe partite le avresti vinte, ad esempio il derby lo avrebbe vinto. Lì forse non è stato preparato bene da Inzaghi".

Fiorentina-Milan, come interpretare questa partita?

"Vedremo una partita tra due squadre con una identità. La Fiorentina si è costruita più recentemente, Pioli è partito da lontano e sta facendo un ottimo lavoro. Dico che chi è in quella posizione di classifica è perché lo merita. Il Milan è lì perché merita di stare lì. E purtroppo le assenze coinvolgono tutte le squadre. Il Milan deve sfruttare questa occasione, vincendo andrebbe a sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Napoli".

Da chi si aspetta l'acuto in questo weekend?

"Dal Milan. Per me non perderà l'occasione. Credo che a fine giornata sarà in testa da solo".