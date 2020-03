Brambati: "Milik non avrà problema a trovarsi una squadra se il Napoli lo cede"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, della partita che rivedrebbe ora e che vorrebbe rigiocare: "Quando avevo 15-16 anni, mio padre, perché ero stato promosso, mi fece andare a vedere la fase finale dei mondiali spagnoli. Vidi le sfide finali dell'Italia, e fu incredibile. Mi piacerebbe rivedere Italia-Germania, non da una curva ma vicino al campo. Furono emozioni bellissime. Quella da rigiocare purtroppo è una semifinale delle Olimpiadi dell'88. Vincevamo a 5 minuti dalla fine ma perdemmo ai supplementari. C'erano grandi campioni con me, andò male perché fu espulso ingiustamente Ferrara. Meritavamo noi la finale per l'oro".

Napoli, che faresti con Milik? "A me è sempre piaciuto, non avrà comunque problemi a trovarsi una squadra importante, qualora dovesse andare via".

E sul futuro del calcio? "Ho una notizia ufficiosa. Me l'ha mandata una persona stanotte, che non posso citare. Mi ha detto che la Uefa avrebbe intenzione di rinviare gli Europei e di far giocare Champions, Europa League e campionati fino all'estate, virus permettendo".