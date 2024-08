Podcast Brambati: “Perplesso dalla scelta di Conte. Non doveva andare al Napoli, ha grossi problemi"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, partendo dall'analisi sulla situazione Chiesa: "La decisione di escluderlo per me non è tanto una scelta tecnica, perché se prima mi proponi un contratto vuol dire che riponi un certo interesse. Magari non accettando quel rinnovo hai preso una decisione puntando su altre situazioni tecniche. Lui ha detto no al contratto perché lo riteneva basso, chiedeva molto di più rispetto all'offerta della Juventus. Credo non sia stato gestito benissimo da chi gli sta vicino. Poi lui è uno tatticamente indisciplinato, va un po' per conto suo, dal punto di vista dello spunto non ha più. Magari si ritroverà ma sono tre anni che gli manca quello spunto che non l'hanno mai riportato a quei livelli. Lo trovo uno dei talenti più puri del nostro calcio, mi piace anche Zaniolo, ma dopo l'incidente li stiamo ancora aspettando. Sono due giocatori che hanno qualità importanti che possono eccellere, ma non li stiamo vedendo più ai loro livelli pre infortunio. Nico Gonzalez dobbiamo ancora scoprire se sarà in grado di confrontarsi con un palcoscenico del genere, non l'abbiamo mai visto con un'asticella così alta con cui competere".

Sul Napoli e la prima uscita di Conte: "Quando è arrivato lui c'erano in partenza anche Di Lorenzo e Kvaratskhelia e lui le ha rimesse a posto. Senza Conte avresti anche loro sul mercato, ma non si aspettava che Osimhen a questo punto fosse ancora un giocatore del Napoli, trincerato in questa voglia di andare via che mette in difficoltà tutti quanti e blocca i futuri arrivi tipo Lukaku. Quando seppi di questa cosa del Napoli, io ero molto perplesso. L'entusiasmo della gente era trascinante e lui ne aveva bisogno però fino adesso credo sia insufficiente questo entusiasmo e credo abbia trovato dei problemi più grossi di quello che pensava e pure di difficile risoluzione. Poi il campionato è lungo. Continuo a sostenere che lui non dovesse andare a Napoli. Adesso vediamo cosa faranno con Lukaku, penso potrebbe arrivare anche senza la cessione di Osimhen perché in qualche modo dovranno mettere mano al portafogli considerando che la punta manca considerando che quella che hai non puoi utilizzarla".