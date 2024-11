Brambati su Lukaku: "Sta mancando, so che c'è un patto tra lui e Conte"

Antonio Conte ha festeggiato i suoi primi 100 giorni dall'arrivo al Napoli e per il momento, dopo 12 giornate, la sua squadra è prima in classifica con due punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Ecco come valuta a Tmw Radio questo primo periodo partenopeo del tecnico leccese il suo ex compagno di squadra Massimo Brambati: "Lukaku si è fermato. Ha fatto spendere 30 milioni a De Laurentiis, doveva sostituire Osimhen ma per ora è evanescente. Non è quel giocatore che anche Antonio si aspettava. So che c'è un patto tra i due e che Lukaku sta mancando. Forse c'è qualcosa dentro che ancora non si è sbloccato, questa voglia di far rivedere di poter essere il Lukaku ammirato all'Inter. Conte sta facendo tutto alla grande, ci sta che in un percorso del genere ci siano anche delle cadute, ma Lukaku è uno che dovrebbe dare molto di più".