Brambati su Spalletti: “Magari partendo a fari spenti può sorprendere”

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato di mercato e non solo.



Lazio, Fiorentina e Napoli hanno cercato molti giovani: chi può fare meglio il prossimo anno?

"Il Napoli ha perso quei pochi giocatori che avevano personalità nello spogliatoio, dei punti di riferimento. Io sono curioso di vedere come saranno rimpiazzati. Magari il difensore e l'esterno arrivati saranno due sorprese, Spalletti magari partendo a fari spenti può sorprendere. Sono molto curioso di vedere la Fiorentina, che ha operato sul mercato in modo razionale, puntellando i ruoli secondo cui Italiano aveva bisogno. Vedremo se e come sarà rimpiazzato Milenkovic. Per la Lazio voglio capire se alcune cessioni e acquisti sono stati dettati da questioni economiche o da reali richieste".