Podcast Brambati vota Conte: “Solo lui può rimettere in piedi la Juve”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Juve, ci sarà un nuovo tecnico già per il Mondiale del Club?

"C'è n'è solo uno che sa dove mettere le mani, Conte. Non ci sono altri allenatori che possono rimetterla in piedi. Certo, devi dargli un programma di tre anni, e lui lo fa con un percorso dove non arrivi sesto, ma lotti fin da subito per lo Scudetto. Già con questa rosa, con 2-3 ritocchi e se ci mette mano a livello fisico e mentale, riporta la Juve dove dovrebbe essere. Tutti gli altri sono potenzialmente una scommessa".

Allegri al Milan?

"Allegri è un gran volpone, è uno che si sa muovere con i campioni. E 'capace di rivalutare giocatori che magari stanno avendo delle difficoltà in ambienti dove non hanno più motivazioni. Alla Juve, che sembrava arrivata, ha vinto altri 5 scudetti di fila. Ed è stato preso a calci in c..o senza rispetto. Come si fa a trattare così uno che ha vinto così tanto? Ha subito una guerra interna incredibile per un anno".

Galeone ha detto che in due anni il Milan vince lo Scudetto:

"Se va al Milan, Allegri ci va per cercare di vincere. Sicuramente vorrà delle garanzie".

Inter, Milan e Juve: tutte e tre cambieranno allenatore a fine anno?

"Per me Milan e Juve cambiano allenatore, al 99%. L'Inter ci può stare. Il Napoli deve capire cosa vuole Conte. Antonio non vuole giocarsi il quarto posto ma giocare per vincere".

Kolo Muani e Joao Felix: chi rimarrà?

"Bisogna vedere quanto costa tenerli, se vale la pena, l'allenatore che arriva, bisogna vedere tante cose. Kolo Muani è del PSG, magari arriva un altro club che offre 50 mln e lui se ne va lì. La Juve vorrebbe rinnovare il prestito".