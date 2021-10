Branca esalta Osimhen: "E' tra i più forti e vale tutti i soldi spesi dal Napoli!"

Marco Branca, ex dirigente del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen vale i soldi spesi dal Napoli perché ha delle caratteristiche particolare e più completezza di altri. Ha ancora degli ampi margini di miglioramento sotto porta, però per struttura fisica, partecipazione e qualità credo che sia uno dei più forti che ci siano".