Breda: "Il Napoli deve ancora trovare una posizione a De Bruyne"

vedi letture

L'ex calciatore e oggi allenatore Roberto Breda è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per la rubrica 'A tu per tu'. Queste le sue parole su Milan-Napoli: "Mi è piaciuto molto il Milan nella prima mezz’ora, poi s’è abbassato tanto. Un po’ perché il Napoli è venuto fuori e un po’ perché nei quinti il Milan ha fatto un po’ di fatica".

Pulisic in grande spolvero...

"Fa la fase offensiva, fai fatica ad accorciarlo. Si gira, ti punta. Giocando nello spazio tra difensori e centrocampisti è difficile da limitare. Il Milan deve migliorare un po’ nei quinti e provare a giocare un po’ più da dietro".

Cosa ha detto questo partita?

"Che il Milan c’è e ha solidità. E che il Napoli deve ancora trovare una posizione a De Bruyne. Conte in maniera molto intelligente sta cercando di fargli un vestito su misura".

Come vede questa Serie A?

"Tante squadre devono ancora perfezionarsi. Il Napoli deve migliorare alcune situazioni. L’Inter deve mettere delle cose a posto, il Milan e la Juve pure. E la Roma non ha ancora l’identità di Gasperini".