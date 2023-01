Briatore sicuro: "Se la Juve vince col Napoli può pensare allo scudetto"

TuttoNapoli.net

Presente alla kermesse Pitti Uomo a Firenze, Flavio Briatore, noto tifoso bianconero, ha parlato della Juventus a Radio FirenzeViola: "La Juventus ha dimostrato di stare meglio senza management. La partita di Napoli sarà fondamentale, in caso di esito positivo potrebbe pensare seriamente allo scudetto. La Fiorentina sta facendo un campionato onesto per quello che le compete. Si trova in una posizione tranquilla, ha un buon allenatore e una squadra che gioca bene".