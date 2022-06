Brovarone: “Ai tifosi del Napoli non piace Bernardeschi? Mi accodo a loro, vi spiego”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bernardo Brovarone, agente ed intermediario di mercato.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bernardo Brovarone, agente ed intermediario di mercato: "Ai tifosi napoletani non piace Bernardeschi? Io mi accodo a loro. Ha gambe straordinarie, ha fisicità, qualità e tiro. Ha grande resistenza, tanto che la sua miglior stagione l’ha fatta con Montella da esterno a tutto campo nel 3-5-2. Ma non è un giocatore continuo e sbaglia sempre la scelta da fare. Se il Napoli deve cercare un 28enne da tenere in rosa è un discorso, se invece deve sostituire Insigne allora deve guardare altrove.

Fabian? Le squadre italiane non si sono mai avvicinate a Fabian, perché già sanno che De Laurentiis spara una cifra impressionante. A Napoli ha avuto un ottimo impatto, poi la società non gli ha adeguato il contratto quando doveva ed ormai non è più concorrenziale per le cifre che lui chiede ora”.