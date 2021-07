Bruscolotti: "A Dimaro un giovane mi ha impressionato, spero che rimanga in rosa"

Nel corso di 'Tutti in Ritiro' su Canale 21, l'ex azzurro Beppe Bruscolotti ha commentato il ritiro di Dimaro: "Spalletti ha cercato di smuovere un po' le acque, è stato molto esplicito nelle risposte. Sa benissimo che per far contenta la gente, dopo quella famosa delusione della passata stagione, ci sarà da lavorare. Il tecnico a Dimaro ha fatto benissimo, dal primo giorno ha legato con i tifosi. Il ritiro di Dimaro è stato dunque positivo tranne per l'infortunio di Demme, che è una vera tegola. C'è però stata anche la fortuna di trovare questo terzino Zanoli, un ragazzo che mi è piaciuto tantissimo. E' proprio bravo, mi auguro che possa rimanere in rosa perché secondo me può fare tantissimo".