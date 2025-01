Bruscolotti: "Anche se non lo dicono, anche i calciatori ora credono allo Scudetto"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Scudetto? I giocatori del Napoli già ci credono, non lo manifestano chiaramente perché mancano ancora tante partite, giusto gioire però poi bisogna rimanere con i piedi per terra. Ad inizio campionato non dico che era impensabile, ma quasi.

L’esperienza dell’allenatore dimostra che Conte ha saputo dare la giusta mentalità a questo gruppo. Anche le assenze non sono pesate, la mancanza di Buongiorno non era facile da sopperire, faccio i complimenti a Conte per come ha affrontato l’emergenza”.