Bruscolotti: "Avevo fatto un appello ai tifosi, contento sia stato ascoltato"

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare l'iniziativa dei tifosi in vista della partita contro il Milan: "Sono contento che la tifoseria scenderà in campo al fianco del Napoli, avevo fatto un appello che fortunatamente è stato ascoltato. Battere il Milan sarebbe importantissimo, i confronti diretti possono determinare il verdetto finale. Rivivo quelle sfide con il Milan".