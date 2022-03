Ultrà Curva B annunciano bolgia col Milan: “Cori, sciarpe e bandiere per una squadra che ci onora”

Ci sarà un'atmosfera bollente domenica allo stadio Maradona. La Curva B invita i tifosi a portare con sé la sciarpa azzurra

Ci sarà un'atmosfera bollente domenica allo stadio Maradona. La Curva B invita i tifosi a portare con sé la sciarpa azzurra per ricreare un vero e proprio muro di tifo e colori anche con cori e bandiere. Nel comunicato che sta circolando in queste ore, a tre giorni dalla super sfida che può valere una buona fetta di scudetto, si legge: "Ostentiamoli con orgoglio quei colori, come è stato in quel tempo di magica epopea. Rendiamo omaggio al valore tecnico e morale di una squadra che ha onorato al meglio quei sacri colori".