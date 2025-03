Bruscolotti esalta un azzurro: “E’ fondamentale, con lui migliora tutta la difesa”

Il capitano storico del Napoli, Peppe Bruscolotti, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli c’è, quando l’allenatore si esprime in questo modo vuol dire che la squadra ci crede. Le possibilità per vincere ci sono, giusto non sbilanciarsi dopo i risultati di febbraio. L’ambiente deve essere compatto.

Questo rush finale deve essere all’insegna della compattezza dell’ambiente. A febbraio si sono gettate le basi per un finale di campionato importante. Buongiorno è un giocatore fondamentale. Juan Jesus ha dato il suo contributo, però con il rientro di Buongiorno si vede anche lo sprone per gli altri compagni di reparto”.