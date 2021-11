Bruscolotti: "Il caso Insigne non ci voleva. Tra le parti c'è rottura"

Il caso Insigne diventa sempre più complicato. L'agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, parlando a Il Roma è stato chiaro ("Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò che guadagna..."). Ne abbiamo parlato con Giuseppe Bruscolotti, autentica bandiera dei partenopei. "Si percepiva che ci sarebbe stata una riduzione - dice a Tuttomrcatoweb.com - dopo un'offerta del genere ora tocca al giocatore. Certo, ci sono calciatori che con un contratto normale guadagnano più di lui. E' una riduzione notevole".

Lei che farebbe?

"Io non ci sono in questa vicenda, sono cose personali"

Come andrà a finire?

"Francamente non so cosa pensare".

A questo punto ci sono molte più possibilità che vada via...

"Se queste sono le posizioni, è chiaro che c'è una rottura. Cosa potrà accadere è difficile da dirsi".

Come continuerà la stagione Insigne?

"Da professionista, ha sempre fatto il suo dovere".

In una stagione così importante per il Napoli questa vicenda non ci voleva...

"E' chiaro che si pensava a cose diverse. Comunque l'importante per il Napoli è continuare a viaggiare così, la lotta è equilibrata e la squadra di Spalletti se la giocherà con le due milanesi. Dipenderà anche dalla rosa delle squadre ma mi paiono tutte attrezzate a sopportare i vari impegni".