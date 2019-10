Bruscolotti: "Il Napoli deve mostrare carattere e rabbia per vincere. Chiedo ad ADL di essere più presente"

Beppe Bruscolotti, capitano storico del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport: "Al Napoli manca l'equilibrio. Questi cambi continui portano questa squadra a non crescere. Il Napoli deve mostrare il carattere, la rabbia che ti consente di vincere. La cosa peggiore è che in questa sosta si sentono tante cose in giro, quando non arrivano i risultati ci sono critiche da ogni parte. La gente è delusa dalla squadra di Ancelotti, ma è una delusione che proviene dal troppo amore per questi colori.



Spogliatoio di nuovo unito? Potrebbe essere una cosa positiva per affrontare queste critiche. Io invoco la presenza del presidente".