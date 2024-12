Bruscolotti: "Il Napoli faccia lo scambio Raspadori-Danilo! Gli attaccanti non mancano..."

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori? Fa piacere che abbia voglia di giocare, ma è sempre lui che deve mettere in difficoltà il suo allenatore. L’allenatore vuole gente di qualità su cui contare, ma dire ‘voglio giocare’ non basta. Può darsi che Raspadori giochi in coppa, non so se Conte farà un grande turn over. C’è tanta concorrenza in attacco, il Napoli vince ed è giusto che l’allenatore non apporti cambi, si dice che squadra che vince non si cambia. Non so ancora che ruolo faccia Raspadori, questo è un altro problema. Rafa Marin? Non sappiamo perchè non gioca, ma forse Conte vuole un’alternativa valida ai due titolari. L’alternativa potrebbe essere quella di far giocare Di Lorenzo al centro nel caso mancasse un centrale.

Raspadori-Danilo? Gli attaccanti il Napoli ce l’ha, questo scambio si potrebbe anche fare. Con tutto il rispetto, ma non ho grandi considerazioni di Rafa Marin e Juan Jesus. Torino-Napoli? Ieri il Napoli ha creato molto ed ha rischiato qualcosina, ma il portiere del Toro ha fatto diversi miracoli. La cosa importante è che il Napoli sia una squadra propositiva perchè prima o poi il goal lo fa sempre. Ho visto anche diversi errori in fase d’impostazione, bisogna essere anche più cinici davanti. Vedere il Napoli lì in alto non fa piacere a tanti, c’è gente che vuole destabilizzare, ma l’allenatore ha gli attributi e tiene la squadra in alta classifica”.