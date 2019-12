Bruscolotti: "Il Napoli ha perso compattezza, ma Gattuso sa dove mettere le mani"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento della squadra di Gattuso: "Il Napoli ha perso la compattezza di un tempo, ma ora bisogna guardare avanti. Gattuso sa già dove mettere le mani. Luperto? Il ragazzo si è presentato bene in varie occasioni. In questo momento il Napoli ha bisogno di avere gente esperta perché deve risalire la china, glielo impone il campionato. C'è grande distanza dai piani alti, inutile farsi illusioni, ma bisogna andare avanti a testa alta. Ci sono quattro gare che possono determinare tutta la stagione e dare una forte spinta alla squadra".