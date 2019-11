Bruscolotti: "Insigne deve capire se è giusto o meno rimanere a Napoli"

L'ex capitano storico del Napoli, Beppe Bruscolotti, è intervenuto nella trasmissione "Campania Sport" in merito alla questione Insigne: "A Insigne non è giovata la fascia di capitano. Si vince e si perde tutti assieme, deve essere a disposizione di tutto il gruppo. Un giocatore che è di Napoli non può essere bistrattato così. Insigne deve decidere se rimanere o meno perchè andando avanti così vedremo sempre un giocatore a metà servizio".