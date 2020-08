Bruscolotti: "Maksimovic una garanzia, bisogna capire se il rapporto col club s'è deteriorato"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, si è soffermato sulla possibile cessione di Nikola Maksimovic e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna capire i rapporti tra il giocatore e la società, se c'è stata qualche scelta non gradita o il problema riguarda il rinnovo contrattuale. Maksimovic ha dato ampie garanzie e ha giocato bene, mi meraviglierei se andasse via, anche se nel calcio di oggi accade di tutto".